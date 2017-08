Razer NAGA EPIC Chroma Ревю

Когато говорим за висококачествени периферни устройства, в главата ми веднага изплува Razer – една от най – известните геймърски марки! Те са създатели на първата геймърска мишка – Boomslang – с която правят истинска революция в индустрията през далечната 1998 г. Сега ще Ви запознаем и с един от най – новите модели: Razer Naga EPIC Chroma. На пазара на висок клас геймърски мишоци можем спокойно да я поставим на върха. И наистина е EPIC в почти всяко едно отношение.

При отваряне на кутията, в нея би трябвало да намерите мишката, докинг станция/зарядното, кабел и упътване, плюс стикери на Razer. Благодарности на Ozone.bg за възможността да разцъкаме доста стабилно това гейм чудо! Може да си поръчате Razer Naga Epic Chroma от Ozone.bg (319 лв.). А сега по същество!

Първи и най–важен въпрос: Защо Naga Epic Chroma? Тук ще Ви направим едно малко сравнение с модела от 2014 година (Razer Naga Epic), а после и по – подробно ще разгледаме новия модел. Epic Chroma разполага с оптимизирана решетка от бутони за палеца, обзаведени вече с механични превключватели. Това дава възможност за осезателна обратна връзка и още по–прецизни действия. Докато Naga Epic имаше сменяеми панели за всеки вкус, то при Naga Epic Chroma вече имаме one-size-fits-all, но пък новата форма и ясно изразеният дизайн правят кликането много по–лесно и приятно, а форма й дава гомяма доза комфорт при всеки захват. Scroll бутонът вече се огъва в три посоки за още по–брутални атаки!

Нова версия на продукти означава подобрение и иновация, но Epic Chroma има ъпдейт, за който не си предполагал, че искаш. При обявяването й всички се вълнувахме за обещаните цветове, но не сме очаквали, че тази масивна гейминг мишка ще бъде безжична! Предвидена е, естествено, за непримирими MMO ентусиасти, но ергономичността, дизайна и веселите цветове я правят една от най–добрите гейминг мишки на пазара.

Дизайн, форма, ергономичност:

Визуално, физически и материално не откривам съществени разлики с едноцветния си събрат от 2014 година – все така голяма по размер мишка, използваща се с пълен захват на дланта и пълна с бутони, идеални за MMO игри. Добра е на допир, заради матовото покритие, предотвратяващо хлъзгане. Дизайнът като цяло е готин, свеж и има много извивки за удобството на всяка ръка. По отношение на ергономичността – създава истински комфорт и удоволствие при работа, но за момента има версия само за дясна ръка. Доста е масивна и теглото се усеща почти постоянно – това донякъде ме притесни в началото, заради по-бавните реакции, но след малко настройки бруталният 8200 DPI сензор нещата си дойдоха на мястото.

Във всяка игра е важно да имате бърз достъп до клавишни комбинации – за това са и предвидените 19 програмируеми бутони – десен, ляв и централен scroll, още 2 бутона над скрола, 2 основни и 12 бутона за палец. Всички са достатъчно големи и лесни за употреба. Може да Ви изглеждат непрактични, но уверявам Ви, всички бутони, които са там, си вършат работата перфектно.

Оценка: 9/10

Функционалност:

Големите промени тук са разбира се цветовете (16, 8 милиона цветови комбинации), които имат две опции – static и cycling. Другата е wireless технология. Налудничавато е, е подобно на Razer Mamba, при Naga Epic Chroma също не усетих осезаема разлика между безжичен и кабелен режим! Това е мнооооооооооого рядко срещано явление при безжичните мишки. При безжична употреба времето за реакция е едва 1 милисекунда, което осигурява максимална прецизност, контрол и точност. Когато е включена на кабел, се зарежда – дори по време на игра. Зарядното пък – charging dock – играе и ролята на приемник при wireless-а.

Без кабел би трябвало да издържа около 20 часа, но ако постоянно Ви мигат цветовете, това време драстично намалява. При мен издържаше около 5-6 часа, преди да се наложи да я пъхна в дока за 1-2 часа – зарежда се доста бързо.

Нещо, което малко хора явно използват, съдейки по коментарите из форумите, са Chroma Apps (вижте ги тук) или Addons. Това са едни готини добавки за различни програми, включително и Outlook, който ползват светлините на мишката, за да отразявят събития… или да туптят в ритъма на музиката, идваща от компютъра Ви. Като цяло е доста яко, но към момента има малко налични приложения за сваляне.

Оценка: 10/10

Чуствителност и прецизност:

Както споменахме вече този модел е един от най – добрите на гейм пазара. Притежава изключителна прецизност, заради оптимизираните бутони. Оборудвана е и с 32-битов процесор, чрез който светкавично се отразява всяко движение. Чувствителността на Epic Chroma е 8200dpi, а прецизността е подсилена и от лазерния 4G сензор. Сензорът може и да не е най-новото 5-то поколение, но наистина е много прецизен, а и кога за последно сте цъкали с макс DPI настройки?

Оценка: 10/10

Производителност:

Перфектната мишка за MMO, съдейки по дизайна и всичко изписано до тук, пък и Razer така я рекламират. Нямам сериозни забележки и при друг жанр игри, но след като имате идея да дадете тези пари за този тип мишка, се очаква да прекарате дни (и нощи) в World of Warcraft, Dota, LoL или други подобни. (За сведение – няма проблеми и във вселената на Star Wars: The Old Republic – тествана е.) Ако обичате shooter-и обаче, ще се затрудните, защото вместо да се съсредоточите в sniper атаката си примерно, ще трябва да внимавате за многото „ненужни“ (в този случай) бутони. Да се върнем на MMO-то обаче – най–доброто, от което имате нужда. Изпробвайте всичките си умения, магии, стратегии и техники с един клик!

Оценка: 8/10

Удобства:

Тук е момента да спомена и Synapse 2.0 – това е софтуера за лесно програмиране на всичко изброено до тук. Вътре може да си създавате индивидуални профили за всяка игра. Новото е и настройката на цветовете – вид, яркост както за wired, така и за wireless опциите. Отделно и за scroll и страничните бутони. Измислена е дори и възможност за синхронизация с Chroma клавиатурата. USB-то е 2.0. Заради Chroma (цветовете) малко се пренебрегва безжичността, която работи перфектно и дори е по – удобно, ако цъкате на плазмата от дивана, все пак мишката има 3 метра радиус.

Оценка: 9/10

Извод:

Като предшественика си и Razer Naga Epic Chroma е идеална за един жанр игри и не толкова за другите, но дали това е нещо хубаво или лошо, зависи от личните Ви предпочитания. Моделът от 2014 се превърна в любим на много геймъри, но според мен лесно ще бъде изместен от Razer Naga Epic Chroma. Все пак има страхотен софтуер, wireless mode и много цветове за всички MMO фенове.

Питате се дали си заслужават тези почти 100 лева разлика спрямо останалите Naga варианти? Според мен само за цветовете не е оправдан разход, но като включим и wireless-a – да! Не е задължително да ви трябват тези неща, обаче са почти перфектно допълнение към MMO изживяването Ви. Ако не държите на свободата от кабели, съвсем спокойно може да си вземете Razer Naga Chroma – с новия още по-прецизен 16 000 DPI 5G лазерен сензор… която би трябвало да струва около 150-160 лева в България.

Обща оценка: 9/10