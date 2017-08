Razer Serval – Едно Ревю на Един Специален Геймпад

Razer – едно име в гейм индустрията, чиято история започва още през 1998 година. Днес компанията е един от най-популярните производители на гейминг аксесоари в света.

В това ревю ще разгледаме нещо по-нетипично за марката – джойстик или геймпад, носещ готиното име Razer Serval. Да, името е доста атрактивно и внася усещането за тиха агресия, защото сервалът е много красива дива африканска котка (прилича на малък леопард).

Какво обаче е Razer Serval? Това не е просто поредният геймпад на пазара. Serval е изцяло насочен към мобилните геймъри. Не, не тези с напомпаните лаптопи, а онези с таблетите, телефоните… и Android телевизорите.

„Designed for Android Gaming”

Да, знам, че това звучи доста странно, но с огромния ръст на навлизане на смартфоните и смарт телевизорите в ежедневието ни от Razer са решили да се целят в близкото бъдеще, вместо в настоящето (не го правят за първи път). За тези от вас, които не следят изкъсо какво правят от Razer, един от най-новите им продукти е Razer Forge TV – революционна джаджа, която Ви позволява да цъкате всякакви Android игри на вашия телевизор, като Ви дава нужната хардуерна мощ и опция за цъкате с до 4 джойстика (Serval-чета). Цената му в САЩ е 99 USD, а в комплект с 1 Serval – 149 USD. Повече за Razer Forge TV тук.

В България Razer Serval може се намери в Ozone.bg на цена от 179 лв.

Изработка, Дизайн и Комфорт:

Да цъкаш игри с геймпад (джойстик) може да е доста по-готино изживяване, отколкото с мишка и клавиатура… особено при някои определени жанрове. Доказателство за това е огромната популярност на конзолите. При тях от голямо значение е удобството на падовете за игра.

В случая с Razer Serval не останах впечатлен от качеството му. За цената си очаквах да хвана в ръце нещо масивно, с грапаво покритие, което да ми вдъхне доверие в уменията ми. Но вместо това усещането е за нещо доооста пластмасово, леко и несигурно. Е, няма скърцане или подобни неща, но наистина се усеща доста евтино.

Откъм визия нещата са доста добре. Формата не е нетипична и напомня доста на стандартния Xbox геймпад, но Razer Serval си има отличителните черти на марката – зелени стрелки по бутоните, загадъчен Razer принт в долната дясна част… и нещо като подът корем или мястото, където се поставят батериите (няма презареждаща се батерия, знам, странно е и не ми допада като решение). На предната страна има 4 бутона, както при почти всички останали падове от този тип.

Дали изглежда яко? Не мисля. На фона на доста други падове от същия ценови клас няма WOW-елементи. Единствените по-готини неща са допълнителните гумички за двата стика – в отровнозеления Razer цвят.

По отношение на комфорта Serval се усеща доста приятно в ръцете дори и при продължителна игра. Когато закачите обаче стойката за телефон и сложите в нея нещо по-масивно, като например LG G3, геймпадът буквално не се усеща, защото е прекалено лек. При по-продължително цъкане (разбирайте 30+ минути) това създава напрежение в китките и като цяло не е никак приятно. Поради тази причина не препоръчвам да използването на стойката за мобилни телефони. Друг недостатък в това отношение е невъзможността да напъхате нещо по-голямо в стойката от 5.5 инча. Тествах със 7-инчов таблет – бях сигурен, че ако продължа да напъвам, ще я счупя.

О, щях да забравя нещо важно относно стойката – много е стабилна и когато я махате, напъвайте силно и смело, няма да се счупи, просто се захваща брутално добре.

Изработка: 5/10

Дизайн: 7/10

Комфорт: 5/10

Съвместимост:

Преди да се Ви споделя кое как е и с какво и т.н., първо да драсна няколко думи защо изобщо реших да направя и такава част в това ревю на Razer Serval. Сметнах, че е много важно да се обърне внимание къде и как може да се ползва този геймпад, защото е насочен към една много специфична група от геймърите – тези с мобилните Android телефони, таблети и телевизори.

Започвам с най-важното – Razer Serval е съвместим само и единствено с Andoird базирани устройства. НЕ работи с Xbox, нито с PlayStation. При връзка с PC има някакви наченки на поддръжка от Windows, но няма опция за настройване на бутоните и т.н. В сайта на Razer пише, че „скоро ще има поддръжка за PC“, но няма яснота кога ще се случи това.

Относно Android игрите, които можете да цъкате с Razer Serval… не са много. Цъках на телефона Sonic The Hedgehog и всичко беше супер. Готиното усещане се пренесе и във FIFA 15, после в 16. Пробвах обаче да се състезавам с геймпада в Need for Speed: No Limit – играта не поддържа контролера изобщо. Същата участ ме сполетя и в няколко симулатора за самолети… и в World of Tanks.

След доста ровене по форумите разбрах, че Razer Serval е предназначен основно за цъкане на телевизори с Android и то основно като се ползва в комбина с Razer Forge TV. И това не ми допадна изобщо. Имам PlayStation 4 и знам какво е усещането да имаш много удобен контролер, който не можеш да ползваш никъде другаде. Тук положението е подобно. Ако искате да ползвате пълния капацитет на Serval, ще ви трябва Forge TV – това е грубата истина.

Оценка: 5/10

За финал:

Razer Serval е един геймпад, който определено се цели в бъдещето. Явно от Razer смятат, че мобилния гейминг ще е следващото голямо нещо в гейм индустрията и хората ще луднат да си купуват джаджи, за да цъкат мобилни игри на телевизорите си. Има логика в това, защото мобилните игри са доста по-евтини от тези за конзолите или PC, също могат да се играят на телевизор, а защо това да не се прави от повече от 1 играч едновременно.

Razer Serval – 179 лв. от Ozone.bg

А сега обратно в реалността. Razer Serval е доста удобен, но така и не успя да ме убеди, че си заслужава парите. Очаквах доста повече от геймпад за почти 180 лева, имайки предвид какви други предложения има на пазара. Поради ограничената му функционалност, евтиното усещане и липсата на вградена в тялото презареждаща се батерия, препоръчвам да се насочите към падове като:

– Razer Sabertooth – наследникът на Onza, предназначен за Xbox, но има много добре направена поддръжка и за PC

– Logitech Wireless Gamepad F710

Обща оценка: 5.5 от 10